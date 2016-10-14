Eyüp Belediyesi tarafından geçen yıl Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen ve birbirinden renkli görüntülere sahne olan hamsi festivali bu yıl palamut festivaliyle devam etti. Cuma namazı çıkışı Ebusuud Ortaokulu önünde düzenlenen "Palamut Festivali"nde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Belediye bir tarafta vatandaşlara ücretsiz palamut dağıtırken, diğer tarafta balık satıcısı palamut balığının tanesi 7 Türk Lirasına satıyor. Festival kapsamında ikram edilen palamutun tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok vatandaş festivalde ücretsiz balık aldıktan sonra, akşam evde pişirmek için ise balıkçıdan palamut satın aldı.

Eyüp Belediyesi’nin düzenlediği "Palamut Festivali"nde 10 bin kişilik 2,5 ton palamut balığı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Balık dağıtımı yapılırken bir tarafta da Türk sanat musikisi eserleri çalındı.

“Hamsi ile başlamıştık bu sene palamut ile devam ediyoruz”

Vatandaşlara palamut dağıtan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Geçen hafta Kemerburgaz’da turşu festivali yapmıştık. Bu hafta da palamut festivali yapıyoruz. Geçen sene hamsi ile başlamıştık bu sene palamut ile devam ediyoruz. Balık ve turşu gibi ürünler bizim mutfak kültürümüzde olan ve halkımızın sağlıklı beslenmesini sağlayan ürünlerdir. Dolayısıyla biz bu festivalleri yaparak halkın sağlıklı beslenme kültürünü yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sağlıklı beslenmek sağlıklı nesiller demektir. Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir tane 7 liraya, 3 tane 20 liraya palamut”

Gürpınar Halinden palamutları getirdiklerini ifade eden Bekir Aşkın, “Bir tane 7 liraya, 3 tane 20 liraya palamut balıklarını sahile getirdik. Karadeniz’in milli piyangosu Türkiye’nin gururu palamut balığı herkesin sofralarında almasını tavsiye ediyorum. Bir tanesi 1,5 kiloya yakın fiyatı da 7 lira” dedi.

“Hem satılıyor hem yeniyor, değişik bir durum oldu”

Kayseri’den İstanbul’a gezmeye gelen Fatma Baratalı, “Şaşırdım ben, satılıyor görünce hem yiyelim dedim hem de alalım dedim. Hem festivalden ücretsiz balık aldım hem de akşam pişirmek için balık satın aldım. Şaşırdım hem satılıyor hem yeniyor, değişik bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

“Diğer belediyelerin örnek almasını isteriz”

Eyüp Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunu ifade eden Derya Sağlam, “Bizim belediyemiz İstanbul’da bir tanedir. Eyüp Belediye Başkanımız Remzi Aydın, biz ne istiyorsak yapıyor hiçbir zaman kırmıyor. Diğer belediyelerin örnek almasını isteriz tabi ki. Engelli çocuklarımız ile belediye tarafından her yere misafir olarak davet ediliyoruz. Biz başkanımızı çok seviyoruz ondan çok memnununuz” ifadelerini kullandı.

Balık ekmek yemekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sevil Demir, “Çocuklarımıza balık ekmek yedirmeye geldik. Böylesine bir festivale katılmaktan oldukça mutluluk duyuyoruz. Çok coşkulu ve eğlenceli geçiyor, umarım gelecek sene tekrarlanır” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç