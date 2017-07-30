Eyüp'te 560 çocuğun sünnet heyecanı

Eyüp Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği toplu sünnet uygulaması kapsamında bu yıl 560 çocuğun sünnet işlemlerine bugün başlandı. Programlar kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda toplanan sünnet çocuklarına ve ailelerine moral olması için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzlerce çocuk, mehter takımının mini konseri ile moral bulurken, etkinlik çocukların mehter eşliğinde Eyüp Sultan Meydanı'ndan Feshane'ye yürümesiyle devam etti. Yüzlerce sünnet çocuğu, Feshane'den kendilerini bekleyen teknelere bindi ve sünnet olmadan önce aileleriyle birlikte Boğaz'da eğlenceli bir gezi yaptı. Haliç'ten başlayan gezi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti. Sünnet heyecanı yaşayan çocuklar, güzel havanın tadını aileleriyle birlikte Boğaz keyfi yaparak çıkardı.



Sünnet olmadan önce Boğaz turu yapan çocuğuna eşlik eden Murat Değirmenci isimli bir baba, "Mutlu bir günümüzdeyiz bugün. Gururlu bir günümüz. Oğlumuz sünnet olacak neticede. Katkılarından dolayı da Remzi Aydın'a teşekkür ediyoruz. Sünnet olacak ilk çocuğum olduğu için onun ayrı bir heyecanı var. Ne derler, acayip bir gurur var yani" dedi.



Baba Değirmenci'nin oğlu Göktuğ Şevket ise, korkmadığını ancak heyecanlı olduğunu açıklayarak, "Ben de arkadaşlarım gibi korkmuyorum, ama heyecanlıyım. Korkan arkadaşlarımız varsa da, bence korkmamalılar" diyerek yaşadığı heyecanı belirtti.

Boğaz turunun ardından Feshane'ye yanaşan tekneleri Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın karşılarken, mehter takımının burada da mini bir konseri oldu. Ardından Belediye Başkanı Aydın, burada çocuklara ve ailelerine bir de konuşma yaptı. Başkan Aydın, konuşmasında kendi sünnet anısına da yer verirken, sünnet işlemlerin hayırlı ve uğurlu bir şekilde gerçekleşmesi temennisinde bulundu.



Başkan Aydın, sünnet çocuklarına ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Hoşgeldiniz diyorum. Bu hafta 560 çocuğumuz sünnet olacak ve önemli bir geleneğimizi yerine getirmiş olacağız. Bunlar çok önemli zamanlar. Her erkek çocuğunun unutmadığı ve hayatında önemli bir yer ettiği bir zaman dilimi. Ben de biraz önce sünnet çocuklarımızı görünce kendi sünnet anılarıma gittim bir an. Bir ayrancı vardı o zamanlar. Oraya götürmüşlerdi, ayran içmiştik, çay içmiştik. Sahilde gezmiştik. Sonra buraya geldik, Eyüp Sultan'da Cami'yi ve Türbe'yi ziyaret ettik. Fotoğraf çektirmiştik ve oradan da sünnete gitmiştik. Demek ki gelenekler aşağı yukarı aynen devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Etkinlik dua edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son bulurken, çocukların bir kısmı sünnet işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hastaneye götürüldü.