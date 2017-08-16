Eyüp'te bir araç apartman boşluğuna uçtu: 1 yaralı

Babasının aracını izinsiz bir şekilde alarak gezmeye çıkan 18 yaşındaki Oğuzhan A., geçirdiği trafik kazası sonucu ölümden döndü. İddialara göre, annesini ikna ederek babasının aracını alan Oğuzhan A., Eyüp'te araçla gezintiye çıktı. Topçular Mahallesi Şeyh Raşit Caddesi'ne gelen ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen genç, görgü tanıklarının anlattıklarına göre hız yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, ardından da yol kenarındaki binaya çarptı. Daha sonra araç apartman boşluğuna düştü. Oğuzhan A. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araç kullanılmaz hale geldi. Çarptığı binanın dairesinde ise hasar oluştuğu görüldü. Apartman boşluğuna düşen araç vinç yardımıyla çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Oğuzhan A. hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Fikret Taşcıoğlu, “Araç yukarıdan aşağıya hızla geldi. Takla atarak korkulukları kırıp aşağıya düştü. İçinden bir genç 15, 20 saniye sonra 'Allah'ım ben ne yaptım' diyerek başından kan akarak çıktı. Sonra ambulans geldi aldı götürdü” diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı ise, “Sadece gürültüyü duyduk. Komşunun kızı panikle evimize bir şey oldu camlarımız kırıldı dedi. O hışımla çıktık arabayı yerde gördük. İçinden bir genç çocuk çıktı. Alnından kanlar akıyor. Babasının arabasını almış herhalde 'babama ne diyeceğim' diye bağırıyordu” dedi.