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Eyüp’te hafriyat kamyonu ve İETT otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

Eyüp’te içi yolcu dolu İETT otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2’si ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Eyüpte hafriyat kamyonu ve İETT otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

19 Temmuz 2017 16:19
Eyüp’te hafriyat kamyonu ve İETT otobüsü çarpıştı: 12 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Eyüp Akpınar köyü yolu üzerinde şantiyeye kum taşıyan hafriyat kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 11 kişi ve kamyon şoförü olmak üzere toplam 2’si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İddiaya göre, olay, hızla gelen hafriyat kamyonu virajı aldıktan sonra karşı yönden ve yokuş yukarı çıkmakta olan içi yolcu dolu otobüsle çarpışması sonucu meydana geldi.
Olayla ilgili incelemenin devam edildiği öğrenildi. 


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