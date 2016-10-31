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Eyüp'te kadın cinayeti

Eyüp'te kendisinden boşanan eşini, silahla öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eyüpte kadın cinayeti

31 Ekim 2016 16:29
Eyüp'te kadın cinayeti - Tıkla İzle

Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde 24.10.2016 tarihinde bir otomobilden açılan ateş sonucu D.E(22) isimli kadını hayatını kaybetmiş, kadının yanında buluna G.A(30) isimli erkek şahıs ise yaralanmıştı. Olay sonrası soruşturmayı genişleten polis ekipleri,C.V(29) ve S.V.(30) isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonrası C.V'nin , D.E'den 2014 yılında boşandığı ve sık sık tartıştıkları belirlendi. Olay günü ise C.V'nin konuşmak için D.E buluşmaya gittiği öğrenildi. Şüpheli şahsın D.E İle G.A'nın buluşma yerinde beklediği sırada C.V'nin araçtan ateş açtığı belirlendi. Silahlı saldırı sonrası D.E' hayatını kaybederken, G.A ise yaralandı. Emniyette ilk ifadeleri alınan C.V ve SV. adliye sevk edildi.
 


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