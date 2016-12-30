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Eyüp'te lüks villaları su bastı,site sakinleri belediyeye isyan etti

Eyüp'te lüks bir site içerisinde bulunan villaları aşırı yağış nedeniyle su bastı. Site sakinleri ise Eyüp Belediyesi'ne tepki göstererek, " Yetkililer ilgilenmiyor. Evimizi boşaltmak zorunda kaldık." dedi.

Eyüpte lüks villaları su bastı,site sakinleri belediyeye isyan etti

30 Aralık 2016 13:55
Eyüp'te lüks villaları su bastı,site sakinleri belediyeye isyan etti - Tıkla İzle

Eyüp Göktürk'te bulunan bir sitenin içerisindeki lüks villaları dünden beri etkili olan yağışın ardından alt yapı yetersizliği nedeniyle su bastı. Villada oturan vatandaşlar su baskınıyla büyük şok yaşadı. Vatandaşlar elektriklerin de kesilmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Kucaklarında çocuklarıyla siteyi terk eden vatandaşlar Eyüp Belediyesi'nin ilgisizliğinden şikayet etti. Site sakinleri ,"Mağduruz her yeri su bastı . Eşyalarımız mahvoldu. Doğalgaz yok, elektrik yok. Çocuğumuz alıp buradan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Yetkililer ilgilenmedi. " dedi. Kameralar yansıyan görüntülerde ise villaların alt katlarının tamamen sular altında kaldı. Birçok eşya sular altında kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışıyor.

Tugay Saday


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