Eyüp Göktürk'te bulunan bir sitenin içerisindeki lüks villaları dünden beri etkili olan yağışın ardından alt yapı yetersizliği nedeniyle su bastı. Villada oturan vatandaşlar su baskınıyla büyük şok yaşadı. Vatandaşlar elektriklerin de kesilmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Kucaklarında çocuklarıyla siteyi terk eden vatandaşlar Eyüp Belediyesi'nin ilgisizliğinden şikayet etti. Site sakinleri ,"Mağduruz her yeri su bastı . Eşyalarımız mahvoldu. Doğalgaz yok, elektrik yok. Çocuğumuz alıp buradan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Yetkililer ilgilenmedi. " dedi. Kameralar yansıyan görüntülerde ise villaların alt katlarının tamamen sular altında kaldı. Birçok eşya sular altında kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışıyor.

Tugay Saday