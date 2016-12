Eyüp Düğmeciler Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta 42 yıllık Bahariye Blokları’nda çocukların oyun oynadığı alanda bir binanın balkonunun çökmesi sonucu facianın eşiğinden dönülmüş, şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Bu yaşananlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüp Belediyesi’nin ilgisizliği sonucu çürümeye yüz tutan ve çökme noktasına gelen yaklaşık 20 bloktan oluşan 310 daireyle ilgili hiçbir önlem alınmadı. Dıştan mantolama yapılan bloklar dahil, kiriş ve kolonlarında çatlak nedeniyle adeta savaştan çıkmış görüntüsü uyandıran binalarda vatandaşlar yaşamaya devam ediyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, bloklara çürük raporu verilmesine rağmen inşaat firmaları ile belediye arasında başlayan rant kavgasının 4 seneden beri sürdüğünü söyledi. Bu nedenle binalara herhangi bir şekilde müdahale edilmediğini ileri süren mahalle sakinleri, bir an önce durumun çözüme kavuşturulmasını istedi. Deniz kumundan yapılan ölüm blokları arasında her gün işe, okula giden vatandaşlar ve öğrenciler her an bir binanın çökme korkusuyla yaşıyor.

Binaların hepsinin çatlak olduğunu söyleyen mahalle sakini İsmail Bekçi, “40 sene geçtikten sonra zaten çimentolar kum halinde dökülüyormuş. Belediyeye başvurmadık ama balkonu çökenler başvurmuşlar onaylama bile alamamışlar. Belediyeye bize sahip çıkın demişler ama belediye de odaları ufak gösterdi. Biz de bunu kabul etmedik. Anlaşamayanlar var bazıları benim evi iyi diyerek istemiyor” dedi.

“Belediye ilgilenmiyor, burada yaşayanları bıraktı, yazık artık bir çare bulunsun”

42 yıldır o bloklarda oturan Öner Ekşi, “Bundan 2 sene önce belediye balkonu çöken binaya mühürlemişti. İçeridekilerin çoğu tahliye oldu şu an içeride oturan vatandaşlar var. Buranın durumu vahim, yönetim kurulu bazı müteahhitlerle anlaşma yaptı. Baya bir süre mücadele verdiler ama müteahhit, teminatı yatırılmadığı için çekildi. Burası şu an boşlukta kaldı. Binalar çürük, yaklaşık 40 senedir buradalar. O zaman ki teknolojiyle binalar deniz kumuyla yapıldı ama zeminin kayalık olduğu için darbelere dayanıklı oldu. Ancak görüldüğü üzere içler acısı bir durum var. Burası olsun diğer bloklar olsun çatlak ve göçükler var, çoğu insanlar terk edip gitti. Millet şimdi boşaltacağız mı ne zaman çıkacağız diye istim üzerinde, belediye de ilgilenmiyor. Bunları bıraktı, gelsinler bir çare bulsunlar bu insanlara yazık. Burada sürekli oturan gençler var onların üzerine düşebilir. Artık gelip ilgilensinler, bu millete kucak açıp aracı olsunlar. Yönetime ile müteahhit bulsunlar tekrardan bu işi çözmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Binanın yıkılıp altından ceset mi çıkması gerekiyor”

Fethi Gören ise “Bu binalara Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu zamanında kentsel dönüşüm kapsamında örnek site diye belirli bir ihaleye çıkardılar. O zamanlar yüklenici firma belediye himayesinde tahrip oldu. Şuanki belediye Başkanı Remzi Aydın gerekli yardımları yaptı ancak yüklenici firma ile anlaşılamadı. Ondan sonra bu sirkülasyon devam etti. Yönetim de 4 yıldır belirli şeyleri bahane ederek sallandırdı. Evlerin durumları görüldüğü gibi bir bina yıkılıp altından ceset mi çıkması gerekiyor. Akşamları çocuklar toplanıp bu köşede sigara içiyorlar. O çocuklardan 2 tanesi burada olmuş olsaydı şu an cesetle uğraşacaktık. Binaların geneli böyle zaten binaların dış cephesinden neyin ne olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada oturanlar ya mecburiyetten oturuyor ya da yarısından fazlası kiracı, mantıklı olanlar zaten boşaltıp gitti. Burada çocukluğumdan beri büyüdüğüm insanlar oturuyor, hiçbirinin zarar görmesini istemem. Bunun içinde belediyenin ilgilenmesi lazım. Yönetim 4 senedir bir firma bulup bu binaları yaptıramıyorsa ya 7 büyüklüğünde depremi bekliyor ya da oluruna bırakıyor” diye konuştu.

Doğan Can Cesur