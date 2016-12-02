Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başka bir ihbar için gittikleri Bülbüldere Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan depodaki faaliyetten şüphelenerek mekana baskın düzenledi. Mekanın kaçak içki imalathanesi olduğunu tespit edilmesi üzerine diğer ekiplere haber verildi. İmalathanede çalışan Pakistan uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, bir kişi de olay yerinden kaçtı.

Yapılan aramalarda, dolumu 600 şişe sahte içki, bin 500 doluma hazır boş şişe, bir adet dolum makinesi ele geçirildi. İmalathanede bulunan boş şişelerin daha önce kullanılmış ve temizlenerek sahte içki sahte içki doldurulduğu öğrenildi.