Türk sinemasının yaşadığı en büyük sorunların başında çekilecek filmler için maddi kaynak bulma olduğunu söyleyen Akay, yeni film projesi için bütçe sıkıntısı yaşadığını belirtti. 7 Kocalı Hürmüz dışında tüm filmlerini kendi parasıyla çektiğini anlatan Akay, “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmimden sonra şirketimi kapattım, çok film birikti elimde, yeni projelerim için hala finansman arıyorum. Aziz Nesin’in Zübük romanının yeni sinema uyarlamasını yaptık, ünlü oyuncular yer alacak filmde ama 1 buçuk milyon lira bütçe gerekiyor, finansman sıkıntısını aşabilirsem ilkbaharda belki çekimlere başlayabilirim” diye konuştu.

"Kısa filminizle dünyayı gezin"

Sinema eğitim alan üniversiteli gençlere kısa film çekerek birçok ülkeyi görme, farklı kültürle tanıma olanağı bulabileceklerini anlatan Akay, şunları söyledi:

“İyi bir kısa film çekin, dünyayı gezin. Festivaller filminizi kabul etsin, ulaşım, yeme-içme, konaklama masraflarınızı karşılıyorlar. Böylece, Japonya’dan Güney Amerika’ya kadar dünyayı gezebilir, bütün kıtaları dolaşabilirsiniz, sinemacılarla tanışıp yüzlerce yeni film seyredebilirsiniz. Ülkeler kültürel değişim açısından kısa filmlere önem veriyorlar. Dünyayı tanıyorsunuz, başka insanların gidemediği yerlere gidip sizin gibi sanatçılarla tanışıyorsunuz, bu çok önemli bir şey'' dedi.

