Diğer
Kategoriler

Ezeli rakiplerden Ali Koç'a tebrik mesajı

Fenerbahçe'de başkan seçilen Ali Koç'u Beşiktaş, Galatasaray ve TFF kutladı.

Ezeli rakiplerden Ali Koça tebrik mesajı

03 Haziran 2018 22:42

Fenerbahçe Kongresi'nde Başkan Adayı Ali Koç, kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Yeni Başkan Ali Koç'u Beşiktaş, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitelerinden yayımladıkları mesajla kutladı.

Beşiktaş Kulübü: 

"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç’un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe’ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."

Galatasaray Kulübü: 

"Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu: 

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç