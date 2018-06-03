Ezeli rakiplerden Ali Koç'a tebrik mesajı

Fenerbahçe Kongresi'nde Başkan Adayı Ali Koç, kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Yeni Başkan Ali Koç'u Beşiktaş, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitelerinden yayımladıkları mesajla kutladı.

Beşiktaş Kulübü:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç’un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe’ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz."

Galatasaray Kulübü:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."