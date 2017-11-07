Ezeli rekabet kartvizite taşındı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağ bölgesindeki kırsal mahallelerden biri olan Osmancalı’da 27 yıl önce açılan Galatasaraylılar Kahvehanesinde tavandan tabana, duvardan camına, çay kaşığından bardağına kadar sarı kırmızı renkler hakim. 3 yıl önce Galatasaray Müze adını alan kahvehane tarafından bastırılan kartvizitte ise yer alan 5 kuraldan 4’ü ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili. Bütün takımlara kapılarının açık olduğunu belirten işletmeci Veli Turan, kahvehanede ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin formasıyla girmenin, Fener TV’yi izlemenin, Fenerbahçe’ye övgü dolu söz söylemenin ve Fener maçlarını izlemenin yasak olduğunu belirterek, bu kuralların kartvizitte de yer aldığını söyledi. Babası Sadrettin Turan 24 Nisan 1990 tarihinde açılan kahvehanenin birkaç fotoğrafla başladığını ve zamanla müze gibi olunca adını Galatasaray Müze olarak değiştirdiklerini anlatan Veli Turan, “Osmancalı’da yaşayanların yüzde 98’i Galatasaraylı. Mahallemizde 750-800 civarında bir nüfus var” dedi.

“Ağzından Fener kelimesi çıkmadığı sürece kapımız herkese açık”

Diğer takımlara karşı ellerinden geldiğince hoşgörülü davranmaya çalıştıklarını kaydeden Turan, dışarıdan gelenlerin ise kahvehaneyi gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi. Müessesenin kuralları olduğunu dile getiren Turan, “Bunun için bir kartvizit bastırdık. Galatasaray’ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır, Fener TV izlemek yasaktır, Fenerbahçe’ye övgü dolu söz söylemek yasaktır, Fener maçlarını izlemek yasaktır. Yani ağzından Fener kelimesi çıkmadığı sürece herkese kapımız açık. Sadece Fenerbahçelilere has bir durum bu, diğer kulüplerle kardeşiz” şeklinde konuştu.

Kahvehanenin müşterilerinden biri olan Galatasaray taraftarı Ali Tarhan ise kahvehaneyi çok beğendiğini belirterek, Yuntdağı bölgesinde kahvehanenin eşi benzeri olmadığını söyledi.

Kahvehanenin müşterilerinden biri olan ve bütün takımlara eşit sempati duyduğunu ve önceliğinin Manisaspor olduğunu kaydeden Hüseyin Ali Tarhan da, “Türkiye’de buranın eşi benzeri yok. Bırakın kahvehaneleri kulüpler de bile yok. Galatasaray kulübünde yok bu şekilde bir kahvehane. Kahveyi bırak müze oldu burası” dedi.

Sadık Cangel - Önder Aydın