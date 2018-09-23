Ezeli rekabette ligdeki 125. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Lig tarihinde daha önce 124 kez karşılaşan iki takımda sarı-lacivertliler, 46 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 39 galibiyet aldı. 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın Kadıköy'de oynanacak maç ile 125. kez karşılaşmış olacak.

FENERBAHÇE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son Nisan 2005'te bir Süper Lig maçında 4-3 yenmişti.

EYLÜL DERBİLERİNDE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Fenerbahçe, eylül ayında Süper Lig'de oynanan 24 derbinin sadece yedisini kazanırken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise oynadığı 27 maçta sekiz galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında eylül ayında oynanan maçlarda ise denklik söz konusu. İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.

DERBİLERDE 12 KIRMIZI KART

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son altı resmi maçın beşinde kırmızı kart çıktı. Bu altı maçta taraflar toplam 12 kırmızı kart görürken bu kartları eşit şekilde paylaştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 10 GALİBİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de 18 derbide sadece 4 kez mağlup olurken, 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Güneş'in aldığı 4 mağlubiyetin 2'si Fenerbahçe deplasmanında gerçekleşti. Şenol Güneş, teknik direktör olarak Fenerbahçe ile Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 35 maçın sadece beşinden galip ayrıldı ve 20 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti.

COCU'NUN İLK DERBİSİ

Fenerbahçe'nin bu sezon başına geçen Teknik Direktör Phillip Cocu ilk kez bir derbide sarı-lacivertlilerin başında olacak. Hollandalı teknik adam daha önce Süper Lig'de 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

DERBİDE QUARESMA ETKİSİ

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma derbilerde kendisini gösteriyor. Siyah-beyazlıların Süper Lig'de Fenerbahçe'ye attığı son beş golün üçünde Quaresma'nın etkisi var. Portekizli futbolcu Beşiktaş'ın attığı 5 golün 2'sini atarken 1'de asist yaptı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası öncesi siyah-beyazlı ekipte Gary Medel cezalı olduğundan forma giyemezken, Atiba Hutchinson ve Adriano'nun durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe'de ise cezalı oyuncu bulunmazken Tolga Ciğerci sakatlığı dolayısıyla kadroda bulunmayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak ve derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.