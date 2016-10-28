Yeni sezona Seçkin Özdemir ve Müjde Uzman gibi oyuncularla "Merhaba" diyen 'Kiralık Aşk'a katılan tescilli güzelin, nasıl bir rolle kamera karşısına geçeceği şimdiden merak konusu.

ADI ATAKAN İLE ANILMIŞTI

Ezgi Avcı 2013 yılında yapılan "Miss Turkey" yarışmasında 3'üncü olmuştu. 1995 doğumlu Avcı, 2016 yılında Survivor'ın Ünlüler takımında yer almış ve adı Atakan ile aşk dedikodularına karışmıştı.

ELİNİN DEĞDİĞİ HERKES DEĞERLENİYOR

Daha önce Survivor'a katılan birçok isim, yarışmadan ayrıldıktan sonra farklı projelerde görev almış ve bu da "Acun'un elinin değdiği herkes değerleniyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti.