Keçiborlu ilçesi İncesu köyünde M.C. isimli çobanın, köpeğini dövdüğü sırada bir başkası tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığınca da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda eziyet gören köpek Isparta’da koruma altına alınırken, köpeğe eziyet eden çobana 5199 Sayılı Kanun gereğince idari para cezası uygulandı.

Köpeği hayvansever sahiplendi

Koruma altına alındıktan sonra bir hayvan barınağına konulan kangal cinsi köpek, Ankara’da bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Barınaktan alınan köpek, tutanakla teslim edildikten sonra yeni sahibine kavuşmak üzere yola çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürü Hasan Hüseyin Ölçer, “Müdürlük olarak ekiplerimiz yapılan ihbarı değerlendirerek olayın vuku bulduğu yere gitti. 5199 sayılı kanun gereğince köpek koruma altına alındı. Bundan sonraki süreçte hayvanın sahiplendirilmesi ve daha mutlu bir ortamda yaşaması için Ankara’dan gelen gönüllü arkadaşımıza köpeği teslim ediyoruz” dedi.

Ferhat Kaya