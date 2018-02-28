F-35’ler bir yıl içinde geliyor

Amerikan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Beşinci kuşak F-35 Lightning II’ler performansını dördüncü kuşak savaş uçakları ile aynı maliyete sunuyor. Lockheed Martin’in F-35t test pilotu ve Kanada Silahlı Kuvvetlerinin eski pilotu olan Billie Flyn F-35’leri “bugün uçan bütün uçaklardan daha etkili bir silah” olarak nitelendiriyor.

Türkiye 30’u kesinleşen 100 uçak siparişi vermiş durumda. Türkiye’nin verdiği siparişlerin uçakların F-35B sınıfı STOVL özeliğine sahip olacağı biliniyor. STOVL uçakları uzun bir piste ihtiyaç duymadan kısa mesafede kalkabiliyor ve dikey iniş gerçekleştirebiliyor. Uçaklar ise Türkiye Hava Kuvvetlerinde hali hazırda hizmet veren F-16 pilotlarının 6 haftalık bir eğitimle kullanabilecek.

Yeni nesil F-35 Taarruz Uçakları dikey inip kalkabilme özellikleri sayesinde 2021 yılında hizmete girmesi planlanan ve inşası Tuzla Sedef Tersanesi’nde devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da da kullanılabilecek.

F-35 projesine katılan Türk firmalarının kazançlarının 12 milyar dolar olması beklenirken katılan firmalar ve alanları ise alfabetik sıraya göre şu şekilde.

- Alp Havacılık - Gövde yapısı ve iniş takımları

- Aselsan - Elektronik optik hedefleme sistemleri ve hava müdahale kontrolleri

- Ayesas - Füze uzaktan kumanda ara yüzü ve panoramik kokpit görüntüleme sistemi

- Fokker Elmo - F-35’lerin elektrik kablolama ve iç bağlantı sistemleri

- Havelsan - F-35 Eğitim sistemleri

- Kale Havacılık - Gövde yapısı ve bağlantıları ile iniş takımları kilitleme sistemi

- MİKES - Çeşitli parçalar

- Roketsan ve TUBİTAK - SAGE- F-35 ler tarafından taşınacak SOM-J Füzelerinin geliştirilmesi

- TAI - üretim malzemeleri, gövde kaplamaları, havadan karaya sistemlerin entegrasyonu

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)