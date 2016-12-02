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F1 2017 Azerbaycan Grand Prix'i biletleri satışa çıkarıldı

Bakü’de 2017 yılında yapılacak Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i yarışları için biletler satışa çıkıtı.

F1 2017 Azerbaycan Grand Prixi biletleri satışa çıkarıldı

02 Aralık 2016 15:55

2017 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak Formula 1’in Azerbaycan Grand Prix’i için biletler bugünden itibaren bakucitycircuit.com sitesinden online olarak ve başkent Bakü’nün çeşitli noktalarından bulunan 17 satış noktasından satışa çıkarıldı.

Bugünden itibaren ilk 2 ay içinde bilet alan seyircilere yüzde 30’a kadar indirim yapılacak. İndirim kampanyası 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.

Biletlerin fiyatı ise 150-550 Azerbaycan Manatı arasında değişiyor ve yaşı küçük olan çocuklar için özel indirimli biletler bulunuyor.

İndirim için belirlenmiş süre bittikten sonra bu oranda indirim yapılmayacağını vurgulayan Azerbaycan GP Ticari ve Yönetim Direktörü Bülent Özerdim, "Doların kurunun değişmesinden bağımsız olarak, Azerbaycan vatandaşları için fiyatlar değişmeyecek. Ancak yabancı ülkelerin vatandaşları için doların kuruna göre fiyat değişebilir. Yabancı para birimiyle ile bilet alanlar için biletlerin fiyatları o günün kuruna göre hesaplanacak” dedi.

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 23-25 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak. 

Kamil Nadirli

Etiketler: Azerbaycan Grand Prix, bakü, F1 2017


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