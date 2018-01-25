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Fabrika alev alev yandı...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde palet fabrikasında yangın çıktı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, yangın anında içeride bulunan 2 kişi ekipler tarafından son anda kurtarıldı.

Fabrika alev alev yandı...

25 Ocak 2018 15:46
Fabrika alev alev yandı - Tıkla İzle

Karacabey-Bandırma karayolu üzerinde faaliyet gösteren Fırat Berak'a ait olduğu öğrenilen palet fabrikasında gece saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın anında fabrika içerisinde yatılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiler olay yerine intikal eden ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarına 4 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın haberini alan fabrika sahibi ve yakınları söndürme çalışmalarına yardım ederek, alevlerden etkilenmemesi için paletleri uzaklaştırdılar. Olay yerine gelen Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal da çalışmaları yakından takip etti.
Palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Alevlerin fabrikanın yakınında bulunan benzin istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması büyük bir faciayı önledi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yasin Keskin

Etiketler: bursa, fabrika, yangın

 

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