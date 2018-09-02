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Fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana’da kullanılmayan bir fabrikanın duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda 8 araç kullanılmaz hale geldi.

Fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

02 Eylül 2018 19:32

Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yüksek bir ses duyması üzeri dışarı baktığında araçların üzerine duvar çöktüğünü gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Duvarı çökmesi neticesinde 8 araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı

8 aracın kullanılamaz hale geldiği olayda, bir vatandaş pes dedirtti. Araçların olduğu bölgeyi merakla izleyen vatandaşlar, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Takipçilerine canlı yayın veren vatandaş araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.  

Süleyman Cenk İdaye 

 

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