Fabrika gibi okul!

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde bulunan okulun Döner Sermaye İşletmesinde öğretmen ve öğrenciler üretim çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir yıldır alan öğretmenleri tarafından sürdürülen ARGE çalışmaları sonunda üretim aşamasına gelindiğini belirten Kimya Teknolojileri Alan Şefi Özlem Ardıç, döner sermaye işletmesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen yüzey temizleyici, çamaşır suyu, tuvalet - banyo temizleyici ve köpük sabunu ile kolonyanın yüksek kaliteli standartlarda hazırlanarak tüketicilerin kullanımına sunulmaya başlandığını ifade etti. Üretimine başlanan ürünlerin dışında sıvı sabun, cam temizleyici, ahşap temizleyici temizlik ürünleri ve oda parfümü, oto kokusu, bay - bayan parfümleri ve kozmetik ürünlerinin deneme üretimlerinin tamamlandığını belirten Ardıç, ileride bu ürünlerin de ticari üretimlerinin planlandığını açıkladı.

R&G markası ile ürünlerimizi tescilledik

Okul Müdür Vekili Levent Barbaros, yürütülen çalışmalar sonucunda okula Kimya Teknolojileri alanında çağın gerektirdiği standartlara uygun üç yeni laboratuvar ve üretim atölyesi kazandırıldığını belirtti. Döner Sermaye İşletmesinin yasal üretim izinlerinin ve üretimi yapılan temizlik , kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı onaylarının alındığını ifade eden Barbaros, "Okulun marka değerini çok önemsiyoru. Üretilen ürünlerimizi R&G markası ile tüketiciye ulaştıracağız. Şu anda hedefimiz Bandırma'daki diğer okullarda, üniversitemizde, cezaevinde, hastane ve Belediye'de bu ürünlerimizin kullanılması" dedi. Barbaros, günde 4 ton üretim yapabileceklerinin altını çizdi.

Kaymakam Yazar ve Milli Eğitim Müdürü Kılıçgil incelemelerde bulundu

Recep Gençer Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümünde sürdürülen çalışmalar hakkında okulda incelemelerde bulunan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, bölüm öğretmenleri ve üretimde çalışan öğrencilerle görüşerek üretilen ürünlerin satışa sunulması için yapılabilecekleri görüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıçgil, "Öncelikle Bandırma ve çevre ilçelerde bulunan okullarımız ile resmi kurumların temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen bu üretim faaliyeti ülkemiz genelinde Bakanlığımıza bağlı yalnızca üç okulda uygulanıyor. Okulumuzun da bu okullar arasında olması gurur verici" dedi. Kılıçgil, bu tür çalışmaların mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi, özgüveni gelişmiş ve girişimci gençlerin yetiştirilmesi adına önemli olduğunu vurguladı. İlçemizdeki tüm okulların yakından izlendiğini ve eğitim adına yapılan faaliyetleri desteklediklerini ifade etti.

Elde edilen gelir okula ve öğrencilere kullanılacak

Döner Sermaye işletmesinde üretilen ürünlerden elde edilen gelirin, okula destek sağlamasının yanı sıra üretimde görevli öğrencilere de ek kazanç sağlaması amacıyla kullanılacağı ayrıca üretimde yer alarak bilgi ve beceri sahibi olan öğrencilerin mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilecekleri ifade edildi.

Üretimde çalışan Kimya Bölümü öğrencilerinden Melek Sude Tozcu, " Kimya bölümü iş alanı geniş mesleklerden biri. O nedenle bu bölümü tercih ettim. Mezun olduğumuzda usta başı belgesi ile iş yeri açabiliyoruz. Okulumuzda uygulamalı öğreniyoruz, deneyler yapıyoruz" dedi. Kimya Bölümü öğrencisi Cüneyt Kalmakoğlu ise "Günde 4 ton üretim kapasitemiz var. Yüzey temizleyici, çamaşır suyu üretimi yapıyoruz. Bizim hedeflerimiz açısından üretimde çok şeyler öğrenebildiğimizi düşünüyorum" dedi.

İbrahim Aldemir