Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, uygulamalı eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettiği ürünlerden bir yılda elde edilen ciro 1 milyon liranın üstünde. Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Kimya Teknolojisi gibi bölümler bulunuyor. Öğrenciler bu bölümlerde uygulamalı olarak eğitim görüyor. Okulda üretilen ürünler talep üzerine kamu kurumlarına ve özel sektöre satılıyor.

2016 yılı Ekim ayı itibarıyla okulun yıllık cirosu 1 milyon liranın üstünde. Toplam cironun içindeki en büyük pay ise 600 bin lira ile kimya bölümünde üretilen temizlik ürünleri. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin de çalıştığı üretim bölümünde 42 çeşit temizlik ürünü üretiliyor. Bulaşık deterjanı, el sabunu, çamaşır yumuşatıcısı, oda parfümü, bulaşık makinesi ve çamaşır suyu gibi ürünlerin yer aldığı listedeki ürünler standartların üstünde bir kaliteyle üretiliyor. Burada ayda yaklaşık 35-40 tonluk bir temizlik ürünü üretimi yapılıyor.

En iyi kimya laboratuvarlarından biri

Temizlik ürünlerinden elde edilen karla oluşturulan Kimya Teknolojileri Laboratuvarı Türkiye’deki okullarda bulunan en iyi kimya laboratuvarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Temizlik ürünleri, Atakum ilçesinin isminden esinlenerek oluşturulan 'ATA' markası ile satılıyor. Ürünlerin önemli bir özelliği ise Sağlık Bakanlığı’nın onaylı ürünleri olması. Döner sermaye üzerinden satılan ürünlerden bu bölümlerde görevli öğrenciler ve öğretmenlerde ek kazanç sağlıyor. İş sorunu yaşamayan öğrenciler mezun olduktan sonra kolayca iş bulabiliyor.

Öğrenciler gelecek adına umutlu

Kimya bölümünde okuyan öğrenciler kimya bölümünde iş bulmanın daha kolay olduğunu ve üniversiteye gitmeden bir meslek sahibi olduklarını söylediler. Çalışma alanlarının geniş olduğu için kimya bölümünü tercih ettiklerini ifade eden öğrenciler, okulda gereken her şeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini belirttiler. Ahşap bölümünde okuyan bayan öğrenciler ise ahşap mesleğinin önünün açık olmasından dolayı bu alanı tercih ettiklerini söylediler.

"Mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi veriliyor"

Öğrencilere yaparak, yaşatarak öğretip hayata hazırladıklarını ifade eden Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saraç, "Yaptığımız ürünleri talep olması halinde kamu kurumlarına ve özel sektöre satıyoruz. Sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz kardan bölümlerde çalışan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizde kazanç sağlıyor. Öğrencilerimizin burada çalışabilmesi için öncelikle velilerin izni olması gerekiyor. Zorunlu olarak çalıştırılmıyorlar. Bir milyon liranın üstünde ciromuz var. Bunun 600 bin lirası kimya teknolojileri alanına ait. Ahşap atölyemizde kamu kurumlarının ihtiyacı olan dolap, pano gibi malzemeler üretiliyor. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alnımızda kurumların güvenlik kamera sistemlerinin kurulumu yapılmaktadır. Kimya Teknolojisi alanında ürettiğimiz bu ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı onaylı olup her üç ayda bir denetlenmektedir. Türkiye’de okul bazında bu onayı alan tek okul bildiğimiz kadarıyla bizim okulumuz. Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız bu belgenin önemi tüm ürünlerimizin bakanlık denetiminde olduğudur. Ürünlerimizin sağlık yönünden sıkıntı oluşturmadığını atık maddelerin de halk sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını ispatlamak için onaysız çalışmaya müsaade etmiyorlar. Biz de bu onayı alarak üretimlerimize devam ediyoruz. Buradaki ürünlerin tamamı sağlığa uygun olup herhangi bir zararı görülmemektedir. Onaysız hiçbir ürünümüz de yoktur. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz çok rahatlıkla iş bulabilmektedir. Buradaki amacımız öğrencilerimizin bu işleri yerinde yaparak öğrenmelerini sağlamak ve atölye ortamında tüm bu bilgileri öğretmektir. Buradan mezun olan öğrenciler rahatlıkla iş bulabilmektedir. Dışarıdan da talepler gelmekte. İstanbul gibi illerden büyük firmalar okulumuzu arayarak istihdam garantisi vererek öğrenci talep ediyorlar. Ama bizim öğrencilerimiz genelde Samsun’u tercih ediyorlar" dedi.

Kenan Akyüz

