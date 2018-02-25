Fabrika işçisi yüzde 50 hibeyle kendi işinin patronu oldu

İzmit ilçesi Ambarcı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Mustafa Karaca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” sayesinde hayalini gerçekleştirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Karaca, Ambarcı köyündeki 2 dönümlük arazisi üzerine Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu kümeste 250 tavukla yumurta üretimi gerçekleştiriyor. Kümeste günlük 130 yumurta üretimi gerçekleştiren Karaca, kendi işinin patronu oldu.

Yumurta üretimine iş yerindeki arkadaşlarının köy yumurtası isteğiyle başladığını söyleyen Karaca, “Fabrikadaki çalışma arkadaşlarım köyde oturduğumu bildiklerinden benden sürekli olarak köy yumurtası istiyordu. Bende evimizdeki küçük kümesten yumurta alıp fabrikadaki arkadaşlarıma satıyordum. Zaman geçtikçe yumurta talepleri arttı. Köydeki komşularımızdan yumurta alıp fabrikada satıyordum. Daha sonrasında büyük bir kümes kurmaya karar verdim” dedi.

Büyükşehirin yüzde 50 hibe desteğiyle hayalini gerçekleştirdi

Tek başına büyük bir kümes kurmak için maddi duruma sahip olmadığını anlatan Karaca, “Bir arkadaşım Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi ilanını görmüş. Zaten bende arkadaşlarımla bir imkan olsa da büyük bir kümes kursam diye sürekli konuşuyordum. Bende bu proje için Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Sonuç olarak yüzde 50 hibeyle bu kümes yapıldı. 2013 yılından bu yana böyle bir kümes kurmayı hep hayal ediyordum. Hayalim Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na proje için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan kümeste günlük 130 civarında yumurta üretimi yapan Mustafa Karaca, “Şu anda ürettiğim yumurtaların 3’te 2’sini pazar esnafına satıyorum. Geri kalan kısmını ise çevremdeki insanlara satıyorum. İnşallah verimlilik arttıkça daha da fazla satacağım. Büyükşehir Belediyesi görevlileri bu tavuk cinsiyle 250 tavuktan günlük 200 yumurta elde edebileceğimi belirttiler” şeklinde konuştu.

"Fabrikadan kalan zamanımda kümesle ilgileniyorum"

Bir sanayi kuruluşunda fabrika işçisi olarak çalıştığına dikkat çeken Karaca, “Çalışma saatlerimin dışında kümesle ilgileniyorum. Yem veriyorum ve bakım yapıyorum. Benim işte olduğum zamanlarda annem ve babam tavuklarla ilgileniyor. Zaten modern bir kümes olduğu için bakımı oldukça kolay” ifadelerini kullandı.

Mustafa Karaca’nın annesi Müzeyyen Karaca ise, “Kurulan kümesten memnunuz. Çocuk gidip geliyor. Biz de bakıyoruz. Yumurtaları topluyoruz. Şu anda 250 tavuk var zaten, daha yeni başladılar. Günlük 120, 130 yumurta yapıyorlar. Herhalde ilerleyen zamanlarda daha fazla olacak. Belediye bizi de memnun etti. Çocukta zaten çok meraklıydı. Anne kümes yapalım diyordu. Bizde yaparsan arkandan yardımcı oluruz dedik. Bu da iyi rast geldi. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

30 yaşını aşmamış erkek ve bayan çiftçilere destek veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi”, 60 metre kapalı kümes alanı ve etrafı tel çitle örülü 2 dönümlük yeşil alandan oluşuyor. Her kümes için 250 adet Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk veriliyor. Gençlerin çiftçiliğe özendirilmesi amacıyla projenin uygulanmasında 30 yaşını aşmamış erkek ve bayan çiftçiler öncelikle tercih ediliyor. Kümesin yapılacağı alanın üreticinin kendisine ait olması gerekiyor.