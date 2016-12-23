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Fabrika ve depolar kül oldu, sahipleri ağladı

Adana'da dış cephe yalıtım malzemesi üretilen bir fabrikanın kazanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, fabrika ile birlikte bir iş yeri ile iki depo kullanılamaz hale geldi.


23 Aralık 2016 13:22

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde dış cephe yalıtım malzemesi üretilen bir fabrikanın kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki oyuncak deposu ve beyaz eşya deposu ile alüminyum tesisine sıçradı. Fabrika ve tesis ile depolar alevler arasında kaldı. 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol edilemedi.

Depo sahiplerinden Vehbi Demirgök ve Mehmet Demirgök, "40 yıllık emeğimiz bitti. Biz bittik, mahvolduk artık nasıl düzelteceğiz bu işi" diyerek gözyaşları arasında yangın söndürme çalışmalarını izledi.
Bir görgü tanığı, patlama sesi duyduklarını belirterek, "Her tarafı alev aldı. Bir yaralı gördük. Eli yüzü yanmıştı. Ambulans ile hastaneye gönderdik. Daha sonra itfaiyeler gelip yangına müdahale etti" dedi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, fabrika yangını


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