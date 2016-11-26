Tekirdağ’ın Muratlı ilçeside Büyükkarıştıran mevkiinde bulunan bir atık yağ fabrikasının kazan bölümünde bir tonluk hidroklorikasit tankına asit dolumunun yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir neden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kazan bölümünde bulunan fabrika işçilerinden S.İ. ile G.K. yaralandı. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, G.K.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fabrikaya gelen polis ekipleri, patlamanın olduğu yerde geniş güvenlik önlemleri alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın olduğu yerden aldıkları kimyasal madde örneklerini incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Halil Dağ - Yakup Güler