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Fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Gaziantep'te gece saatlerinde yanan tekstil fabrikasındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

20 Kasım 2017 12:57

Şehitkamil ilçesinde bulunan 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sentetik tekstil fabrikasının iplik deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına 40 itfaiye aracı ve 90'ı aşkın ekiple müdahale edilmişti.

Yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları gece boyu devam etti. Sabah saatlerinde de dumanların yükseldiği fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında tonlarca ip ile penye gibi tekstil ürünleri ve kullanılan bazı makinelerin kül olduğu öğrenildi. Yangını söndürmek için sıkılan suyla dolan fabrikadaki hasarı tespit çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Fabrikada çalışanlar ve iş makinelerinin yardımıyla temizleme çalışmalarına başlanırken, çalışmaların yangının tamamen söndürüldüğü bölgelerde yürütüldüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin ise alevlerin ilk başladığı yer olan iplik deposundaki soğutmanın tamamlanması ile belirlenmesi bekleniyor. 

Mehmet Bulut
 

 

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