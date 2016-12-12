Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz’a bağlı Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın depo bölümünden 25 bin gaz musluğu çalındığı ekiplere bildirildi. Fabrikanın kamera kayıtları incelendiğinde fabrikada işçi olarak çalışan B.B.’nin muslukları aracına yükleyip olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimatla B.B. yakalanarak gözaltına aldı.

Daha sonra B.B. çıkarıldığı Lüleburgaz C.Savcılığınca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.