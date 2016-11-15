Çatıda ürettiği enerji ile fabrikasının elektrik ihtiyacını da karşılayan girişimci, yaklaşık 1000 eve yetecek enerjisiyle ekonomiye katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kılılı sanayi tesislerinde genç iş adamı Emre Balduk, Türkiye’nin çatıya kurulmuş en büyük güneş paneli tesislerinden biri olma özelliği taşıyan yenilenebilir enerji santrali kurdu.

Çatıya kurulan enerji santralinin en büyüğünü tesis ettiklerini söyleyen Balduk, geliştirdikleri enerji santralinde 1 yılda yaklaşık 1000 evin enerji ihtiyacını giderecek elektrik ürettiklerini belirtti.

Güneşten gelen ışınları, paneller vasıtasıyla elektriğe dönüştürüp yeraltına döşenmiş kablolar vasıtasıyla trafolara dağıttıklarını kaydeden Balduk, "Güneş enerjisi santralimizin kurulu gücü 2.2 megavat. Toplam kapalı alanımız 45 bin metrekare. Güneş enerjisi santrali projesini geliştirdiğimiz toplam alan ise 16 bin metrekaredir. Bu santralimizde bir yılda 3 milyon kwh saat elektrik üretmeyi planlıyoruz. Bu rakam yaklaşık olarak 1000 adet hanenin 1 yıl boyunca ihtiyacı olan enerji miktarını karşılamaktadır. Firma olarak değerlendirilebilir enerjinin son derece önemli olduğuna inanmaktayız. Bu sayede de bu projeyi geliştirmiş olduk. Türkiye’de çatı üzerine kurulu gücü en yüksek olan santrali şu an Nazar Tekstil yapmış bulunmaktadır. Son derece verimli, yenilenebilir, çevreye duyarlı, çevreyi kirletmeyen bir santral kurmuş olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Eylül ayı içerisinde ilk faturamızı, ilk hak edişimizi tahsil etmiş bulunmaktayız. Bu da bizi son derece motive etti" dedi.

Yatırımın toplam değerinin yaklaşık 2.5 milyon dolar civarında olduğunu ve finansman giderleri de dahil 7 yıl içerisinde yatırım amortisman süresini tamamlayacağını ifade eden Balduk, "Devletimizin de 10 yıl boyunca sağlamış olduğu güneş enerjisi santralinden üretilmiş olan elektriğin kws saatini 13.3 dolar sentten verdiği alım garantisi sayesinde geri kalan 3 yıl boyunca da firmamız ciddi miktarda kazanç elde etmiş olacak. Şuanda devreye almış olduğumuz günden bugüne ortalama günde 8 bin 200 kw saat elektrik üretmiş bulunmaktayız. Burada ürettiğimiz elektriği devletimiz alım garantisi verdiği için devletimize satmış bulunuyoruz. Bu sayede de çok verimli bir santral kurmuş olduk. Kıyamet kopana kadar rüzgar ve güneş var olmaya devam edecektir. Biz de Nazar Tekstil olarak atıl durumda duran çatımızı güneş paneliyle projelendirdik ve her gün gelmekte olan güneş ışınlarını elektriğe çevirmeyi tercih ettik. Ve son derece de verimli bir proje ortaya çıkarmış olduk" diye konuştu.