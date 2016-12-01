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Facebook filtre özelliği sunan Prisma uygulamasına erişimi yasakladı

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Prisma uygulamasını canlı video filtrelerini engelledi. yakın zamanda şirketinde bu hizmeti sunacak olmasından dolayı rekabet önlemek amacıyla yaptığı iddia ediliyor

Facebook filtre özelliği sunan Prisma uygulamasına erişimi yasakladı

01 Aralık 2016 12:20

Kasım ayından beri Facebook’un canlı yayın uygulamasına filtre desteği veren Rus fotoğraf uygulaması Prisma, Facebook tarafından engellendi. Sosyal medya devinin yakın zamanda hayata geçireceği ‘canlı video’ özelliğine filtre uygulaması nedeniyle bu durumu gerçekleştirdiği belirtilirken, Facebook, API’leri aracılığıyla Prisma'nın Canlı Video erişimini engelledi.

Facebook konuyla ilgili Prisma'ya yaptığı açıklamada: "Uygulamanız, videoyu bir mobil cihaz kamerasından aktarıyor ve bu zaten Facebook uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Canlı Video API'sı, insanların profesyonel kameralar, çoklu kamera kurulumları, oyunlar veya ekran görüntüleri gibi diğer kaynaklardan canlı video içeriği yayınlamasına izin vermek için hazırlanmıştır." Şeklinde açıklamada bulundu. Facebook ayrıca Prisma'nın kullandığı filtre türüne benzer şekilde ekran üstü grafikler gibi özel efektler kullanmaya da teşvik ediyor.

FACEBOOK'TA CANLI YAYIN NASIL YAPILIR?

Durum Güncelle seçeneğine tıklayın. Canlı yayın özelliği profilinizde alt bölmede " Canlı video kaydet ve paylaş" seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra Facebook canlı yayın ile ilgili kısa bir bilgi sizi karşılayacak. Bu ekranda devam seçeneğine tıklayın.

Son adımda ise "Canlı videonu açıkla.." bölümüne canlı yayınınızın ismini yazıp ve hangi kitle ile paylaşacağınızı seçip canlı yayına başlayabilirsiniz.

 


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