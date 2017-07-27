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Facebook ikinci çeyrek karını yüzde 70 arttırdı

Facebook'un karı 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 arttı.

Facebook ikinci çeyrek karını yüzde 70 arttırdı

27 Temmuz 2017 09:46

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, net kârının bu yılın ikinci çeyreğinde 3,89 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2016'nın Nisan-Haziran döneminde 2,29 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,44 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin ikinci çeyreğinde gelirinin yüzde 45 arttırarak 9,32 milyar dolara ulaştığına da açıklamada yer verildi. Şirketin bu dönemdeki reklam gelirinin ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 9,16 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Ahmet Yüceer

Etiketler: Facebook


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