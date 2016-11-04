Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube neden açılmıyor? Sabah uyandığında herkes aynı soruyu sordu. Facebook neden açılmıyor? Whatsapp neden açılmıyor? En büyük sosyal ağ sitelerine gece 02.00'den beri giriş yapılamıyor. Peki ama neden Facebook'a girilmiyor? Whatsapp neden açılmıyor? Youtube kapatıldı mı? Herkesin merak ettiği soru ise 'Hesaplar ne zaman açılacak?' oldu. Bazı kullanıcılar facebook kapandı mı, twitter kapandı mı, youtube kapandı mı, whatsapp kapandı mı? diye araştırmaya başladı. Ancak erişimin neden kesildiğine dair henüz yetkililer tarafından net bir bilgi gelmedi. Erişim engelinin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Facebook, Twitter, Whatsapp ve Youtube sosyal medya özelliği taşıyor ve haberlerin milyonlara ulaşmasını sağlıyor. Ancak birde sosyal medyayı iş amacı ile de kullananlar var. Sürekli bir engel olursa bir çok kişi bu konuda mağdur olabilir. Konu ile ilgili bir açıklama bekleniyor. Erişimin neden engellendiği konusunda bir bilgi arıyoruz. En kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

WhatsApp yazdıklarım gitmiyor neden? WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor diyenler için merak etmeyin bu genel bir sorun. Geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmamanız önerilir. Tabi sorunun nedenini bilmeyen kullanıcılar, artık uygulamayı silip yeniden yükler.

Facebook neden açılmıyor? Facebook ne zaman açılacak?

Facebook kullanıcıları siteye giriş yapmak istediğinde karşılarına hata sayfası çıkıyor. Peki ama ne zaman düzelecek. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmadı

AB WhatsApp’ı uyardı!

Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’a kullanıcı güvenliği konusunda bir uyarı da Avrupa Birliği’nden geldi.

WhatsApp’ın kullanıcı verilerini paylaşması konusunda ciddi endişe uyandırdığı ifade edilen talimatta Whatsapp'a üye olurken kabul edilen kullanım koşulları ve gizlilik politikası içerisinde yer almadığı belirtildi.

AB BİLGİ İSTİYOR

Şirketten konu ile ilgili bilgileri bekleyen Avrupa Birliği, kullanıcı verisi paylaşımına uygun yasal koruma getirilene kadar durdurulmasını istedi.

Facebook'un haber kaynağı değişiyor!

Facebook, haber kaynağında devrim gibi bir yeniliğe gidecek

Toplam şirket değeri 36 milyar doların üstünde olan Facebook'un yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.Özellikle son dönemde Instagram ve Facebook üzerinde neredeyse eşzamanlı gerçekleşen video ve fotograf paylaşımındaki yenilikler büyük ses getirmişti.

Facebook, uzun zamandır konuşulan haber kaynağıyla ilgili çalışmalar tekrar gündeme gelerek algoritması kullanıcıların geri dönüşüyle şekillenecek.

KULLANICILAR HABER KAYNAKLARINA PUAN VERECEK

Feed Quality Program adı verilen geribildirim kalitesini ölçen çalışmaya üye olan kullanıcılar, sunulan haber kaynaklarına ve makalelere 1 ile 5 arasında puanlar veriyor. Bununla birlikte her kullanıcı için ayrı ayrı ilgi alanlarını ölçen altyapı kaliteli haber kaynaklarını kullanıcıların önene çıkartacak.