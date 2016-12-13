Facebook haber akışında gündeme bomba gibi düşen bir hata yaptı. Bu durum sadece sizin başınıza gelmiyor. Kullanıcıların aylarca öncesine ait fotoğraflarını yeniden Haber Akışı'nın en üstünde görmelerini sağlayan bu tuhaflığın nedeni sosyal ağdaki bir bug'dan kaynaklanıyor. Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada halihazırda bu bug'ı düzeltmek için çalıştığını açıkladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta sonunun başlarında gelmeye başlayan şikayetler kısa bir sürede giderek arttı. Sorunu oldukça ciddiye aldığı anlaşılan Facebook'un sosyal ağın kodunda gerekli değişiklileri yapmaya başladığı belirtiliyor.