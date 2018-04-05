Facebook skandalından Türkiye'de etkilenen kişi sayısı belli oldu

Cambridge Analytica'nin Facebook'taki kullanıcı bilgilerini usulsüz olarak kullandığının ortaya çıkması dünya genelinde büyük bir tepkiye neden olmuş, Facebook da bunun üzerine yeni güvenlik önlemlerini devreye almıştı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, uygulamayı indiren kişi sayısının 223 olduğu, ancak bu kişilerin arkadaş listelerinde bulunan toplam 234 bin 584 kişinin etkilendiği duyuruldu.

TÜRKİYE İLK 10'DA YOK

Açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok kullanıcının etkilendiği ilk 10 ülke listesi içerisinde yer almadığı belirtildi.

Facebook’un Türkiye’deki toplam aylık aktif kullanıcı sayısı 44 milyon kişi civarında bulunuyor.

Şirket, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı olayda, dünya genelinde 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıklamıştı.

En çok etkilenen 10 ülke

YENİ GÜVENLİK ÖNEMLERİ GELİYOR

Facebook daha önce doğruluğundan şüphe edilen içerikleri kontrol etmeleri için iş ortaklarına gönderiyordu. Yeni yaklaşımda ise Facebook’un iş ortakları artık sürekli olarak haberlerin yanı sıra fotoğraf ve videoları da kontrol edecek.

Facebook’un güvenlikten sorumlu tepe yöneticisi Alex Stamos, sosyal ağın ayrıca her gün milyonlarca sahte profilin oluşturulmasını engellemeye başladığını duyurdu.

Sahte hesapların sahte haberleri yaymak için kullanıldığına dikkat çeken Stamos, makine öğrenimi teknolojisinden faydalanarak insanların fikirlerini değiştirmeye çalışan sahte haberleri ve hesapları saptayarak ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Facebook’un tepe yöneticilerinden Samidh Chakrabarti ise Facebook güvenlik ekibinin İngilizce dışında yazılan Facebook sayfalarını incelediklerini ve yalan haberlere müdahale edildiğini duyurdu.

Kaynak: Habertürk