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Facebook ve Instagram neden açılmıyor? Facebook'a giremiyorum| Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor?

Facebook'a ve Instagram'a girilemiyor. Facebook'a giremiyorum. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook ve Instagram erişim engeli neden kaynaklı? Facebook ne zaman açılacak? Çok sayıda kullanıcı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

Facebook ve Instagram neden açılmıyor? Facebooka giremiyorum| Facebook ve Instagrama neden girilmiyor?

21 Mart 2018 21:50

Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor. Şu anda milyonlarca Facebook ve Instagram kullanıcısı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Bugün akşam saatlerinde Kullanıcılar Facebook ve Instagram'a erişim engeliyle karşılaştı. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook'a neden girilemediğiyle ilgili kullanıcılar Facebook'un açıklamasıyla karşılaştı.Facebook ve Instagram erişiminin ne zaman normale döneceği de bilinmiyor. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar Facebook'un uyarı mesajıyla karşılaştı.

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'a Türkiye'den kullanıcılar erişim sağlayamıyor.

Çok sayıda kullanıcı, Facebook ve Instagram erişimde sıkıntı yaşıyor.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz.

Etiketler: Facebook, Instagrami

 

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