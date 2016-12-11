Facebook, üç alanda problemler tespit ettiğini açıkladı

Facebook, reklam verenlerin ve medya şirketlerinin sosyal medya platformundaki izleyicilerini ölçmek için kullandığı araçlarla ilgili bir dizi sorunu açıkladı.

Cuma günkü bir blog yazısında Facebook, üç alanda sorunları tespit ettiğini açıkladı: Tahmin edilen ve potansiyel kitle erişiminin hesaplanması, şirketin canlı videolarla ilgili tepkilerini nasıl raporladığı ve beğenilen ve paylaşılan buton metriklerinin mobil arama sorgusu metrikleriyle karşılaştırılmasının nasıl yapıldığı.

Her üçü de Facebook’un reklam verenlere ve medya şirketleri izleyicileri hakkında paylaştığı bilgiler.

Sorunları çözmek için Facebook, tahmini kitle erişimini gösteren bir araçta görünen rakamları nasıl hesapladığını ve potansiyel kitle boyutlarını tahmin etmek için kullanılan yöntemin nasıl geliştirildiğini güncellemektedir.

Ayrıca, kullanıcıların canlı videolara tepkilerini nasıl verdiğini de değiştirdiğini belirtti. Like (beğen) ve Share (paylaş) butonları arasındaki sayıların tutarsızlığı gidermeye çalıştıklarını ve platformun telefon uygulaması üzerindeki Facebook arama çubuğuna bir URL eklemek için gerekenlerin yapıldığını belirtti.

Facebook’un izleyici ölçme yöntemleriyle ilgili sorunları açığa vurduğu birkaç ay içinde üçüncü kez belirtiliyor. Eylül ayında şirket, sosyal medya platformundaki videoların ortalama görüntüleme süresini hesaplama ve düzeltme konusunda bir hata bulduğunu söylemişti. Ardından, Kasım ayı ortasında, Facebook, araçlarına değişiklikler yaptığını belirtti.

Kaynak: Teknoformat

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