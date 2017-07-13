Facebook’tan Saçım Saçın Olsun’a özel video

Meme kanseri tanısı bile İngilizce öğretmeni Kader Demirkır’ın yaşama sevincini örseleyemedi. Temmuz 2016’da başlayan tedavi süreci, Kader’i zorlasa da bu deneyimi güçlü dostluklarla, destek ve dayanışmayla şenlenen yeni bir yaşam sürecine çevirmesine engel olamadı. “Tabii bu süreçte Saçım Saçın Olsun kampanyası sayesinde tanıştığım ve kısa sürede bir parçası olduğum Kanser Savaşçıları Derneği’nin de rolü çok büyük” diyor Kader.

2012 yılında birkaç uzman ve gönüllünün girişimiyle Facebook sayfası olarak kurulan Kanser Savaşçıları, 2015’te dernekleşerek kurumsal bir kimlik kazandı. Dernek, Şubat 2016’da kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybedenlerle, saçlarını bağışlayarak onlara yardım etmek isteyen insanları bir araya getirmek için bir kampanya başlattı.

Saçım Saçın Olsun Kampanyası, çok kısa sürede yüz binlerce insana ulaştı. Kampanya ile hediye edilen 100. peruğun sahibi ise Kader Demirkır oldu. Bugüne kadar Kader’in de dahil olduğu gönüllü kadrosuyla kampanya, saçlarını kaybeden 300’den fazla savaşçıya peruk hediye etti. Kanser Savaşçıları Derneği’nin, Saçım Saçın Olsun kampanyasının ve Kader’in hikayesi toplumda pek çok kişiyi de harekete geçirdi.

Halka halka büyüyen destek ta Facebook Global’de bile yankı buldu. Öyle ki derneğin faaliyetleri ve “Saçım Saçın Olsun” kampanyası Facebook’un girişimiyle bir video ile hikayeleştirildi. Üç beş gönüllüyle başlayıp, yüzbinlerce kişiye ulaşan bu umut hikayesinin sonunda bir Facebook videosuyla taçlanmasını Facebook EMEA

Güvenlik Programları Müdürü Caroline Millin şöyle özetliyor: “Global ekibimiz “Saçım Saçın Olsun” kampanyalarından ve destek hikayelerinden çok etkilendi; bu yüzden bu hikayeyi daha fazla insana ulaştırmak istedik.” Kader’in de kendi öyküsünü paylaştığı video ile daha fazla gönüllü ve savaşçıya ulaşarak konuyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kanser Savaşçıları Derneği’nin Facebook ile birlikte hazırladığı videoyu ekteki linkten izleyebilirsiniz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için Kanser Savaşçıları Derneği’nin Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

