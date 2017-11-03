Diğer
Kategoriler

Facia böyle teğet geçti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Karayolunda balataları yanan TIR'ın karşı yöne geçmesi ve facianın teğet geçmesi de an be an kaydedildi.

Facia böyle teğet geçti

03 Kasım 2017 14:02
Facia böyle teğet geçti - Tıkla İzle

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. 8 trafik kazasının olduğu görüntülerde, hiçbir olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Kazaların bazılarında vatandaşların yaralandığı, bazılarının ise maddi hasarlı olduğu belirlendi. Görüntülerde Mudanya istikametine doğru seyir halinde olan bir tırın frenleri patladı. Bunun üzerine sürücü tırı beton bariyerlere sürdü. Yağmurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritteki beton bariyerlere çarpıp, Bursa istikametine çıktı. Bu sırada yoldan geçen motosiklet ve bir araç sürücüsü ölümden döndü.
Diğer kazalarda ise sürücü ve vatandaşların ışık ile kural ihlali yaptığı görüldü. 

Hakkı Ovatman

Etiketler: bursa, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç