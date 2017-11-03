Facia böyle teğet geçti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazaları İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. 8 trafik kazasının olduğu görüntülerde, hiçbir olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Kazaların bazılarında vatandaşların yaralandığı, bazılarının ise maddi hasarlı olduğu belirlendi. Görüntülerde Mudanya istikametine doğru seyir halinde olan bir tırın frenleri patladı. Bunun üzerine sürücü tırı beton bariyerlere sürdü. Yağmurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeritteki beton bariyerlere çarpıp, Bursa istikametine çıktı. Bu sırada yoldan geçen motosiklet ve bir araç sürücüsü ölümden döndü.

Diğer kazalarda ise sürücü ve vatandaşların ışık ile kural ihlali yaptığı görüldü.

Hakkı Ovatman