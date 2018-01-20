Facia sonrasında Vali Çakacak'tan ilk açıklama

Bir tur otobüsünün yol kenarından ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Malasef bu sabah üzücü bir kaza meydana geldi. Sabah 04.00 sıralarında Eskişehir Bozüyük yolunun 12’inci kilometresinde bir tur otobüsü yolun kenarındaki ağaçlara çarparak, büyük bir trafik kazası oldu. Bu kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 44 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın şuan durumları ağır değil. Müdahale gerekiyor, kırıkları olan var. Ağır yaralı hastamız yok. Öncelikle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kazanın sebebi ile hakkında konuşan Çakacak, “Yol boş, üç şeritli yol. Geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış. Sabah Emniyet Müdürümüz Engin Dinç ile birlikte ve diğer kurtarma ekibimiz ile birlikte yaptığımız incelemede yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla, farklı sebepler olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebeplerini araştırıyorlar” dedi.