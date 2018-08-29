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'Facia Üçlü' oyuncuları Kahramanmaraş’ta

TME Films ve Efektif Sanat'ın ortak yapımcılığı ile beyazperdeye aktarılan "Facia Üçlü" adlı sinema filminin oyunculu özel gösterimi, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Filmin başrol oyuncuları ve film ekibi, sinemaseverlerin ilgi odağı oldu.

Facia Üçlü oyuncuları Kahramanmaraşta

29 Ağustos 2018 10:44

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 24 Agustos’ta vizyona giren “Facia Üçlü” filminin yönetmeni Ramazan Özer, senarist ve yardımcı yönetmen Gurbet Gurur Cantürk, başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül ile filmde rol alan yardımcı oyuncuları konuk etti. 

Çekimleri Adana, Osmaniye ve Hatay’da gerçekleştirilen “Facia Üçlü” filminin ekibi, Kahramanmaraşlı hayranlarının gösterdikleri ilgi karşısında duydukları mutluluğu dile getirirken sanata ve sanatçıya verilen değer için teşekkür ettiler. 

“Facia Üçlü” filminin özel gösterimi için erken saatte AVM’ye gelen sinemaseverler, özellikle başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen ve Emre Gül ile hatıra fotoğrafı çektirmek için yoğun çaba gösterdi.
Film ekibi, daha sonra salonu dolduranların sorularını yanıtlayıp, ardından filmi izledi.  

 

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