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Facia ucuz atlatıldı, o anlar kamerada

Facia ucuz atlatıldı, o anlar kamerada
Facia ucuz atlatıldı, o anlar kamerada

Elazığ’da beton kalıp yüklü bir kamyonun sürücüsü içinde olmadığı anda geri geri giderek yola çıkıp, park halindeki başka bir kamyona çarpması kameraya saniye saniye yansıdı. O anda yoldan geçen iki otomobil, bir hafif ticari araç ile minibüs ise saniye farkı ile kurtuldu.

Facia ucuz atlatıldı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Elazığ-Pertek yolunun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna gelen 23 DE 626 plakalı kamyonunun sürücüsü araçtan inerek markete doğru gitti. Bu sırada kamyon geri geri giderek yola çıkıp, park halindeki 44 EZ 874 plakalı kamyona çarparak devirdi. Kamyonun ön tarafı ise askıda kaldı. Kamyon geri geri giderken iki otomobil, bir hafif ticari araç ile minibüs ise çarpışmadan saniyelerle kurtuldu. 

Kaza sırasında ismi öğrenilemeyen sürücü ise fark edip kamyonun peşinden koştu ancak araca yetişemedi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  

Sezai Akın

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