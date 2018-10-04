Facia ucuz atlatıldı, o anlar kamerada

Kaza, Elazığ-Pertek yolunun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonuna gelen 23 DE 626 plakalı kamyonunun sürücüsü araçtan inerek markete doğru gitti. Bu sırada kamyon geri geri giderek yola çıkıp, park halindeki 44 EZ 874 plakalı kamyona çarparak devirdi. Kamyonun ön tarafı ise askıda kaldı. Kamyon geri geri giderken iki otomobil, bir hafif ticari araç ile minibüs ise çarpışmadan saniyelerle kurtuldu.

Kaza sırasında ismi öğrenilemeyen sürücü ise fark edip kamyonun peşinden koştu ancak araca yetişemedi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sezai Akın