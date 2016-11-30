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Faciadan dönülen okulun çatısından vinç kaldırıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir lisenin çatısına rüzgar nedeniyle devrilen yaklaşık 50 metrelik kule vinç kaldırılırken, okulun yarın eğitim ve öğretime başlayacağı öğrenildi.

Faciadan dönülen okulun çatısından vinç kaldırıldı

30 Kasım 2016 12:35
Faciadan dönülen okulun çatısından vinç kaldırıldı - Tıkla İzle

Olay, dün sabaha karşı Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun yanındaki inşaatta kurulu halde bulunan 50 metrelik kule vinç, iddiaya göre, rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul çatısının üzerine büyük gürültüyle devrildi. Meydana gelen olayda okul çatısı ve sınıflar büyük hasar görürken, bazı sınıflarda göçük meydana geldi. Olayın öğrenciler okulda yokken yaşanması olası faciayı önledi. Sabah okula gelen öğrenciler ve öğretmenler büyük şok yaşadı. Çalışmalar nedeniyle dün okul tatil edilmişti. Kule vinç dün yapılan çalışmalar sonucu akşam saatlerinde tamamen kaldırıldı ancak okuldaki tadilat nedeniyle okul bugün de tatil edildi. Okulun yarın eğitim ve öğretime devam edeceği, göçük olan sınıflarda çalışmanın devam ettiği, orada okuyan öğrencilerin ise başka sınıflara kaydırıldığı bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili kule vincin düştüğü şantiyede görevli iki yetkilinin ifadesinin alındığı, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği belirtildi. 

Atakan Şen - Halil Karahan

Etiketler: facia, İzmir, vinç


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