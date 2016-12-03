Diğer
Kategoriler

Faciadan son anda kurtuldu

Iğdır'da bir kişi, fırtına nedeniyle bir binanın uçan çatısının altında kalmaktan dakikalarla kurtuldu.

Faciadan son anda kurtuldu

03 Aralık 2016 15:21
Faciadan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, Iğdır’ın Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Ahmet Gül isimli vatandaş arabasını bir iş yerinin önüne park ettikten sonra alışveriş merkezine girdi. Gül'ün alışveriş merkezine girmesinden dakikalar sonra bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak aracının üzerine düştü.
Faciadan dakikalarla kurtulduğunu söyleyen Ahmet Gül, "Bazı ihtiyaçlarım için arabayı buraya park ettim. İhtiyaçlarımı almak için alışveriş merkezine girdikten sonra büyük bir gürültü duydum. Gürültüden sonra dışarı çıktığımda bu manzara ile karşılaştım. İş yerinin çatısı fırtınaya daha fazla dayanamadı ve dışarı çıktığımda çatıyı benim arabanın üzerinde gördüm. Bir on dakika geç kalsam veya içinde oturmuş olsam Allah korusun daha kötüde sonuçlana bilirdi" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan Tunç 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç