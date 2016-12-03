Olay, Iğdır’ın Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Ahmet Gül isimli vatandaş arabasını bir iş yerinin önüne park ettikten sonra alışveriş merkezine girdi. Gül'ün alışveriş merkezine girmesinden dakikalar sonra bir binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak aracının üzerine düştü.

Faciadan dakikalarla kurtulduğunu söyleyen Ahmet Gül, "Bazı ihtiyaçlarım için arabayı buraya park ettim. İhtiyaçlarımı almak için alışveriş merkezine girdikten sonra büyük bir gürültü duydum. Gürültüden sonra dışarı çıktığımda bu manzara ile karşılaştım. İş yerinin çatısı fırtınaya daha fazla dayanamadı ve dışarı çıktığımda çatıyı benim arabanın üzerinde gördüm. Bir on dakika geç kalsam veya içinde oturmuş olsam Allah korusun daha kötüde sonuçlana bilirdi" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan Tunç



