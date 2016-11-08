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Facianın büyümesini sürücü engelledi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, 11 kişinin şehit olduğu terör saldırısında, patlayıcı yüklü minibüsün önünü aracıyla kesen bir sürücü, facianın büyümesini engelledi. İhlas Haber Ajansı (İHA), patlamadan önce olay yerinde yaşananların MOBESE görüntülerine ulaştı.

Facianın büyümesini sürücü engelledi

08 Kasım 2016 13:06
Facianın büyümesini sürücü engelledi - Tıkla İzle

Merkez Bağlar ilçesinde bir tarafı Emek, diğer tarafı ise Hatboyu Caddesi’ne bakan, içerisinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına, 4 Kasım’da, 3 ton patlayıcı yüklü minibüsle düzenlenen terör saldırısında, 2’si polis, 11 kişi şehit olmuş, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından görgü tanıkları, patlayıcı yüklü minibüsün önünün, olayın yaşandığı yerde bir araç tarafından kesildiğini ve minibüsün kapısını açan araç şoförünün “Bomba var” diye bağırıp, kaçtığını anlatmıştı. İHA, o anların MOBESE görüntülerine ulaştı.

Görüntülere göre, patlayıcı yüklü minibüsün önü, Emniyet Müdürlüğü ek binası duvarı yanında siyah bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen ve bagajdan sopa alan sürücü, minibüse doğru yürüyerek, kapısını açtı. Araçta patlayıcı düzeneğini gören sürücü, “Bomba var” diye bağırarak, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Sürücünün bağırmasıyla yolun sağ ve sol kaldırımlarında yürüyen vatandaşlar da sağa sola kaçıştı. Söz konusu durumun ardından, asıl hedefi yaklaşık 100 metre ilerdeki Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısından içeriye girmek olan terörist, patlayıcı yüklü minibüsü burada infilak ettirdi. Sürücü sayesinde hem minibüsün planlanan yerin gerisinde infilak ettirilmesi hem de vatandaşların kaçmasıyla daha büyük bir facia önlenmiş oldu.
Görgü tanıkları, patlayıcı yüklü minibüsün, siyah araca çarpıp durmaması nedeniyle, araç sürücüsü tarafından önünün kesildiğini iddia etmişti.  

Mehmet Pişkin
DİYARBAKIR 


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