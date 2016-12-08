Kaza, bugün 10.40 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Turgutlu Çevreyolu Cezaevi kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Yeni Otogar'dan Turgutlu istikametine gitmekte olan Mustafa S. idaresindeki 26 AB 731 plakalı oksijen yüklü tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 45 HC 7670 plakalı otomobile ve 16 K 4914 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle oksijen yüklü tanker devrildi.

Durumu ciddi olan tanker sürücüsü Mustafa S. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, 16 K 4914 plakalı kamyonun sürücüsü Mustafa Ö. Manisa Devlet Hastanesine, 45 HC 7670 plakalı otomobilde bulunan Dilber G. (65), Oğuzhan T. (11) ve Sebahat T. (37) de Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Manisa Turgutlu Çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat trafik ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten verildi. Devrilen tankerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Önder Aydın - Sadık Cangel