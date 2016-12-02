Ordu’nun Altınordu ilçesi sahil yolunda bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde kamyonun üzerindeki elektrik direklerinin halatlarla bağlanmadığı ve gelişi güzel yüklendiği göze çarptı. Görüntüyü çeken sürücü ‘Bu durum kazaya davetiye çıkarıyor’ diye görüşünü belirttiği sırada kamyonun üzerindeki direkler yerinden çıkarak yana kaydı. Görüntüyü çeken sürücü bir anda direksiyonu sağa çekerek muhtemel bir faciadan kurtuldu. Adeta ‘aklına gelenin başına geldiği’ bir durumu yaşayan sürücü şaşkınlığını gizleyemezken, kamyon sürücüsünün ise bu durumu fark etmesine rağmen yola devam ettiği gözlendi.

Metin Akyürek