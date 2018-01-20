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'Faciaya yolu çıkan hayvan sebep oldu' iddiası

Eskişehir’de 11 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin ise yaralandığı kazadan sağ kurtulan bir yolcu, şoförün ifadesinde 'karşısına çıkan hayvana vurmamak için kaza yaptığını' söylediğini anlattı.

Faciaya yolu çıkan hayvan sebep oldu iddiası

20 Ocak 2018 10:47

Eskişehir-Bursa karayolunun 12’inci kilometresinde meydana gelen kazada, aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Meral Şimşek ise yaşanan faciayı şu şekilde anlattı:
“Nasıl olduğunu bilemedik. Bir anda ne frene bastı, hadi uyusa araba gezer yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik. Bir anda güm diye bir şey oldu. Yığıldık hepimiz ön tarafa doğru. Koridorlara yığıldık kaldık. Sabaha karşı oldu. Çok feciydi. Şoför, ‘Karşıma hayvan çıktı ondan kaza yaptım’ demiş ama arkada olduğumuz için görmedik. Çok can pazarı yaşandı. Ambulans ve polislerden Allah razı olsun çok çabuk geldiler.”

Otobüs 90 kilometre önce şoför değiştirmiş

Eskişehir’de 11 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin ise yaralandığı kazadan 90 kilometre önce şoför değiştirildiği öğrenildi. Kaza öncesinde tur otobüsünün Sivrihisar ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdiği öğrenildi. Yaralı yolcular ise mola sonrasında ise otobüsün şoförünün değiştiğini belirtti. 

Etiketler: eskişehir, kaza

 

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