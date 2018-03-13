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Faciayı kadın yolcu önlemiş

Çorum’un Osmancık ilçesinde 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kadın bir yolcunun faciayı önlediği ortaya çıktı.

Faciayı kadın yolcu önlemiş
Faciayı kadın yolcu önlemiş - Foto Galeri

13 Mart 2018 13:33

Osmancık ilçesinde emniyet şeridinde park halinde bulunan yabancı plakalı tıra bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralanmıştı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, 20 yaralı Yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 ölü, 20 yaralı

Ayaklarıyla camları kırmış

Edinilen bilgilere kazanın ardından alev topuna dönen otobüste olası bir faciayı kaza anında uyanık olan kadın önlediği öğrenildi. Kazanın hemen ardından ayaklarıyla otobüsün camlarını kıran kadın yolcu içeride bulunan yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, cenazelerin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi.

İsmail Kabakdere - Muhammed Muttalip Yalçın 

Etiketler: çorum, trafik kazası

 

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