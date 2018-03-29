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Faciayı önleyen kahraman temizlik işçisine ödül

Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda alev alev yanan araca müdahale ederek olası bir facianın önüne geçen Esenler Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan kahraman temizlik işçisi Ramazan Yiğit ödüllendirildi. Canını tehlikeye atarak yangını söndüren çalışan işçi Yiğit, “Yine olsa yine yapardım” dedi.

Faciayı önleyen kahraman temizlik işçisine ödül

29 Mart 2018 09:46
Faciayı önleyen kahraman temizlik işçisine ödül - Tıkla İzle

Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda onlarca sürücü yollarına devam ederken emniyet şeridinde alev alev yanan otomobili gören kahraman temizlik işçisi Ramazan Yiğit, karşı şeritte olmalarına rağmen çaresizce yardım bekleyen sürücünün aracına müdahale ederek faciayı önlemişti. Alev alev yanan otomobili gören sürücüler hızla oradan uzaklaşırken itfaiye ekipleri gelmeden Esenler Belediyesi’ne ait su tankeri ile yanan aracı söndüren işçiye Esenler Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, aracı söndürerek olası bir facianın önüne geçen duyarlı temizlik işçisi ve şoförü Nevzat Yaman’ı makamında kabul etti. Başkan Göksu, canını tehlikeye atarak yangını söndüren işçilere duyarlılıklarından dolayı takdir belgesi ve yarım altın takdim etti. Kahraman temizlik işçisi ise görev yaptığı sokaklarda kendi oluşturduğu hareketlerle dans ederek sokakları temizliyor. Yiğit, danslarıyla işini ne kadar severek yaptığını da herkese gösteriyor.

“Mevcut duruma müdahale etme cesareti göstermeleri çok önemli bir şey”

Temizlik işçilerinin büyük bir duyarlılık örneği gösterdiğini dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “ Burada arkadaşlarımızın mevcut duruma müdahale etme cesareti göstermeleri çok önemli bir şey. Burada biz kendimize de şöyle bir pay çıkartıyoruz. Bu arkadaşlarımız yaa ben bunu yaparım ama burası Bayrampaşa, benim ilçem Esenler. Belediye acaba bana bir şey der mi diye en ufak bir tereddüt geçirselerdi bunu yapamazlardı. İnsanın ve insanlığın faydasına olan her şey, belediyenin ve belediye de çalışan arkadaşların kendisine sorumluluk olarak görmüş olmaları bizim için bir iftihar vesilesidir” diye konuştu.

“Yine olsa gene aynı müdahaleyi yaparım”

Kendisi yanan aracı söndürmeye çalışırken diğer sürücülerin kendisine yol vermediğini ifade eden temizlik işçisi Ramazan Yiğit, “Bu bizim insanlık görevimiz, arabanın yanarak aşağıya geldiğini gördük, müdahale edelim dedim. Görevimizi yapmak zorundayız bizim tankerimiz yol yıkama aracı ama itfaiye geciktiği için o duyarlılık vicdanen bize düşmüştür. Böyle bir şey yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Yine olsa gene aynı müdahaleyi yaparım. Orada benim düşünme vaktim olmadı, müdahale etmemin sebebi de içinde belki insan var düşüncesiyle söndürüp içinde can vardır diye çıkarmak için. Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ederim. Araçları durduramadık, patlamaya karşı ben elimden gelen bütün çabayı harcadım" dedi.

“Risk olmasına rağmen biz ilçe ayrımı da yapmadan müdahale ettik”

Yangına müdahale eden tankerin sürücüsü Nevzat Yaman, “Risk olmasına rağmen biz ilçe ayrımı da yapmadan orada araç yanıyor, müdahale ettik. Riski göze aldık ama arkadaşımı da ikaz ettim, uzaktan dur diye. Kim olsa yapardı gibi geliyor bana diğer sürücüler sorumsuzluk yaptı” ifadelerini kullandı.  

Hasibe Karadağ
 

 

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