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Fahiş ücret alan taksi şoförlerine ceza

Vatandaştan taksimetre gidiş-geliş ücretlerinden daha yüksek para aldığı tespit edilen 2 taksi şoförüne Edirne Belediye Encümen kararıyla para cezası verildi.

Fahiş ücret alan taksi şoförlerine ceza

31 Ocak 2017 14:43

Belediye Encümeni, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek, Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin 18/19 maddesine aykırı olarak; Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi Gölet mevkii ile D-100 Karayolu mevkiinde taksimetre gidiş-geliş ücretinden yüksek para alan iki taksi şoförüne Belediye Encümeni’nin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/45 ve 2017/46 sayılı kararları ile ayrı ayrı 457 TL para cezası verilmesine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri hassasiyetle değerlendirdiklerini, uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini söyledi.  

Etiketler: fahiş ücret, taksiciler


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