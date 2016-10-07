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Fahriye Evcen'in paylaşımı heyecanlandırdı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Fahriye Evcenin paylaşımı heyecanlandırdı

07 Ekim 2016 10:15

Burak Özçivit ile mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu Fahriye Evcen uzun zamandır uzak kaldığı film sektörüne muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Evcen, başrollerini Murat Yıldırım lle paylaşacağı yeni filmi 'Sonsuz Aşk'ın setinden ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı ve beğeni ile yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Fahriye Evcen'in 'Sonsuz Aşk' paylaşımı;

Fahriye Evcen, 2014 yılında sevgilisi Burak Özçivit ile kamera karşısına geçmiş ve büyük beğeni toplayan 'Aşk Sana Benzer' filminde rol oynamıştı.

O tarihten sonra sadece reklam filmlerinde oynayan güzel oyuncu perde hasretine de son vermiş olacak.

Sonsuz Aşk'ın şu an için planlanan vizyon tarihi ise 3 Şubat 2017. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

 

 

Etiketler: burak özçivit, Fahriye Evcen, film, magazin haberleri, Murat Yıldırım, sonsuz aşk ne zaman vizyonda, sozsuz aşk


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