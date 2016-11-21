Fair-Play Kervanı, panel öncesi Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’u ziyaret edecek. Fair-Play Konferansına TMOK Fair-Play Komisyonu üyeleri ile birlikte Türk sporunun iki efsane ismi, cimnastikçi ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile efsane atlet İsmail Akçay katılacak.

Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair-Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kiğılı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play’i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.

Fair-Play Kervanı’nın Bolu programı şöyle:

22 Kasım Salı

15.30 Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ziyaret

16.00 Bolu Valisi Aydın Baruş’a ziyaret

23 Kasım Çarşamba

11.30 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’a ziyaret

13.00 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı

13.30 Fair-Play Paneli