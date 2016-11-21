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Fair-Play kervanı Bolu’da

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Üniversitelerde fair-play felsefesinin yayılmasına yönelik olarak düzenlenen “Üniversite Fair-Play Kervanı” Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak.

Fair-Play kervanı Boluda

21 Kasım 2016 12:28

Fair-Play Kervanı, panel öncesi Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’u ziyaret edecek. Fair-Play Konferansına TMOK Fair-Play Komisyonu üyeleri ile birlikte Türk sporunun iki efsane ismi, cimnastikçi ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile efsane atlet İsmail Akçay katılacak.

Ziyaret sırasında, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açılacak. Burada Fair-Play Kervanının Sponsorları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kiğılı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi stantları da yer alacak. Ayrıca Fair-Play’i anlatan kitap, rozet ve broşür gibi materyaller öğrencilere dağıtılacak.

Fair-Play Kervanı’nın Bolu programı şöyle:
22 Kasım Salı
15.30 Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a ziyaret
16.00 Bolu Valisi Aydın Baruş’a ziyaret
23 Kasım Çarşamba
11.30 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’a ziyaret
13.00 Dünya Fair-Play Karikatür Sergisi açılışı
13.30 Fair-Play Paneli

Etiketler: Bolu Valisi Aydın Baruş, Fair-play, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi


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