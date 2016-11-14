Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Üniversiteler Kervanı, 2016 yılının kış dönemi ziyaretlerinin ikincisini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne gerçekleştirecek ve kervan heyeti Sivas’ta Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ile buluşacak.

Düzenlenecek Fair-Play Konferansına TMOK Fair-Play Komisyonu üyeleri ile birlikte Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül ile Olimpiyat 3.'sü Cenk İldem katılarak öğrencilere hitap edecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üniversiteler Kervanı 16 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 15.00’de Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret edip, şilt ve madalyasını takdim edecek. Fair-Play Kervan heyeti aynı gün saat 16.00’da Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret edip, Fair-Play hizmet madalyası ve şiltini sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) Yard. Doç. Dr. Mehmet Gül moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Fair Play Komisyonu Başkanı Murat Özbay katılarak Fair-Play’i anlatacak. Ayrıca komisyon üyelerinden, Doç.Dr. Bilge Donuk, Haldun Domaç, Semra Demirer, Remzi Yılmaz, Teoman Güray ve Sevim Güllü Fair-Play’i anlatan birer sunum yapacak.

